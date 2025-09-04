Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в Ленобласти из-за гроз и тумана

В Ленинградской области действует штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий.

Как сообщает Гидрометцентр России, в регионе объявлен желтый уровень опасности, который продлится до вечера 5 сентября.

По данным метеорологов, в отдельных районах области с 23:00 4 сентября до 7:00 5 сентября ожидается густой туман, значительно ухудшающий видимость. Кроме того, до 21:00 5 сентября местами прогнозируются грозы, пишет ivbg.ru.

Специалисты рекомендуют жителям и гостям 47-го региона соблюдать осторожность при передвижении на транспорте и ограничить пребывание на открытой местности во время грозовой активности. Водителям советуют быть особенно внимательными на дорогах из-за ухудшения видимости в условиях тумана.