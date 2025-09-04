Бастрыкин заинтересовался историей с брошенной в мальчика бутылкой

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления по Санкт-Петербургу Павлу Выменцу представить подробный доклад об обстоятельствах происшествия в Красном Селе.

Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. По данным правоохранительных органов, мужчина выбросил бутылку из окна квартиры на девятом этаже, которая попала в голову шестилетнего ребенка, проезжавшего на самокате. В настоящее время врачи проводят медицинское обследование пострадавшего мальчика.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Региональное следственное управление инициировало перед прокурором вопрос о передаче материалов в свое производство.

Глава ведомства потребовал предоставить полную информацию о произошедшем инциденте и решениях, принятых надзорными органами. Расследование обстоятельств дела продолжается.