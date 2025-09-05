На Невском проспекте обрушилась фасадная штукатурка

В Центральном районе Санкт-Петербурга произошло обрушение декоративных элементов с фасада здания на Невском проспекте. Инцидент случился пятого сентября у дома номер 124, где штукатурный слой отделился от стены.

По данным «Форпоста», в результате происшествия никто из пешеходов не пострадал. Место возможной опасности оперативно огородили сигнальной лентой, а управляющая компания приняла меры для обеспечения безопасности граждан. Сейчас территорию очищают сотрудники жилищно-коммунальных служб.

Для детального обследования фасадной части здания привлекут промышленных альпинистов. Специалисты проведут тщательную проверку поверхности на предмет обнаружения слабо закрепленных элементов декора и при необходимости проведут их консервацию. Один из крупных фрагментов лепнины упал на проезжую часть, а более мелкие частицы разлетелись по тротуару.