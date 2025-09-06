В Колпино задержали поджигателя картона в сетевом магазине

Полиция задержала поджигателя, устроившего пожар в магазине Колпино. Инцидент произошел 18 августа в торговой точке, расположенной на улице Братьев Радченко. По случайности в результате возгорания никто не пострадал.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, прибывшие на место полицейские установили причину пожара. Неизвестный злоумышленник поджег картонные коробки, находившиеся на пандусе для разгрузки товара. При этом причина, по которой мужчина совершил это действие, не сообщается. По данному факту было немедленно возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Подозреваемого в совершении преступления задержали 5 сентября у дома на улице Ижорского Батальона. Им оказался 38-летний неработающий житель Фрунзенского района Санкт-Петербурга.