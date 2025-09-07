В Петербурге завершилось голосование для жителей Курской области

В Санкт-Петербурге завершился процесс досрочного голосования для жителей Курской области, временно находящихся на территории города.

Как сообщили в пресс-службе городской избирательной комиссии, голосование проходило с 5 по 7 сентября. Экстерриториальная участковая избирательная комиссия уже приступила к подсчету голосов. Процедура была организована для обеспечения избирательных прав граждан Курской области, которые в период выборов находились за пределами своего региона.

Организация голосования осуществлялась в соответствии с установленными законодательством нормами и правилами. Точные данные о явке и результатах голосования будут опубликованы после завершения подсчета и официального утверждения протоколов.

В избирательной комиссии подчеркнули, что все процедуры проводились с соблюдением требований избирательного законодательства. Наблюдатели отмечали организованный характер проведения голосования и отсутствие нарушений.