СК расследует убийство 15-летней девушки в апарт-отеле на Витебском проспекте

Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве 15-летней девушки, тело которой с множественными ножевыми ранениями было обнаружено в апарт-отеле на Витебском проспекте Санкт-Петербурга.

Следователи возбудили уголовное дело cтатье об убийстве. Основанием для возбуждения дела стало обнаружение вечером 7 сентября в апарт-отеле на Витебском проспекте тела несовершеннолетней девушки с признаками насильственной смерти.

Предварительное следствие установило, что молодой человек пригласил ранее знакомую ему 15-летнюю девушку в номер отеля, где на почве возникших неприязненных отношений нанес ей множественные ножевые ранения.

После совершения преступления подозреваемый нанес себе повреждения и был доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

В настоящее время правоохранители осмотрели место происшествия и устанавливают обстоятельства произошедшего инцидента.