Полиция задержала петербуржца за стрельбу из травматического оружия

Полицейские задержали 21-летнего жителя Санкт-Петербурга за стрельбу из травматического оружия в Адмиралтейском районе.

Инцидент произошел 7 сентября на Парфеновской улице. Сотрудники патрульно-постовой службы прибыли на вызов и задержали 21-летнего местного жителя. В ходе задержания полицейские изъяли устройство дозированного распыления «Пионер» и одна гильза.

На основании произошедшего инцидента был составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате инцидента никто не пострадал. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.