В Ленобласти ужесточили наказание за разглашение государственной тайны

На территории Ленинградской области введены повышенные штрафы за разглашение сведений, составляющих государственную тайну. Для граждан размер взыскания достигает 30 тысяч рублей.

В Ленинградской области введены повышенные меры административной ответственности за несанкционированное распространение сведений, составляющих охраняемую законом тайну. Соответствующие поправки в законодательство вступили в силу на территории всего Северо-Западного федерального округа, сообщает ivbg.ru.

Новые нормативы предусматривают существенное увеличение штрафных санкций за разглашение государственной тайны, персональных данных и иной конфиденциальной информации в средствах массовой информации и интернет-пространстве. Для граждан размер штрафа установлен в диапазоне от 20 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

Отметим, что поправки также затрагивают статью 2.5 Кодекса об административных правонарушениях, регламентирующую особенности дисциплинарной ответственности для отдельных категорий государственных служащих и муниципальных работников.