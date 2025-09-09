Прокуратура помогает вернуть деньги жертве псевдоцелителя

Прокуратура Калининского района встала на защиту жительницы Санкт-Петербурга, которая стала жертвой мошенника, предложившего ей «снять порчу».

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Санкт-Петербурга, 51-летняя женщина из-за проблем со здоровьем не могла самостоятельно отстаивать свои интересы.

Инцидент начался 19 мая, когда потерпевшая недалеко от станции метро «Петроградская» встретила незнакомца, просившего денежной помощи, и дала ему 2 тысячи рублей.

На следующий день тот же мужчина встретил ее у троллейбуса и в ходе разговора убедил в наличии порчи, предложив провести обряды для ее снятия. Под психологическим воздействием женщина в течение двух месяцев переводила ему деньги за лжеуслуги.

В результате обмана она лишилась около 500 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело, собрали доказательства и направили его в суд с утвержденным обвинительным заключением. Прокурор района также подал иск о взыскании с обвиняемого причиненного ущерба в пользу потерпевшей.