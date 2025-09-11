Режиссер Богомолов предупредил об опасности ИИ для творчества

Известный режиссер Константин Богомолов высказал мнение о влиянии искусственного интеллекта на творческий процесс. В ходе сессии «Новые технологии в культуре и искусстве» в рамках Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур он заявил, что ИИ лишен главной человеческой особенности — способности совершать ошибки.

По мнению Богомолова, именно ошибки делают творчество живым и настоящим. Он подчеркнул, что технология, стремящаяся к идеальности, никогда не сможет сымитировать эту человеческую черту, но будет пытаться лишить чувства ошибки и чувства живого.

Режиссер отметил, что в этом заключается серьезная опасность, требующая осознанного подхода. При этом он признал, что современный ИИ пока не достиг уровня, позволяющего полностью заменить человека в творческом процессе.

Выступление состоялось в рамках дискуссии о преимуществах и рисках новых технологий в сфере культуры и искусства. Богомолов призвал к серьезной и осознанной работе с вызовами, которые несет развитие искусственного интеллекта.