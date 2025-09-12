Прокуратура нашла нарушения на базе-стоянке для маломерных судов в Сортавале

Карельская транспортная прокуратура устранила нарушения на базе-стоянке для маломерных судов в Сортавале. Владелец объекта не направил в ГИМС обязательную декларацию об эксплуатации сооружения.

По результатам личного приема первого заместителя Северо-Западного транспортного прокурора Романа Доценко были устранены нарушения на базе-стоянке для маломерных судов. Житель Сортавалы обратился с жалобой на незаконную работу стоянки на базе отдыха «Арсенал». Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Результаты проверки показали, что владелец объекта не направил в Государственную инспекцию по маломерным судам обязательную декларацию об эксплуатации сооружения. Карельская транспортная прокуратура внесла представление и возбудила дело об административном правонарушении по статье о нарушении правил пользования сооружениями для стоянок маломерных судов.

В результате принятых мер нарушения были устранены, а виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.