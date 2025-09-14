В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве в коммунальной квартире

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы начали расследование уголовного дела об убийстве.

По данным пресс-службы Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу, подозреваемый в совершении преступления уже задержан. Им оказался знакомый погибшего мужчины.

Инцидент произошел вечером 13 сентября в коммунальной квартире на улице Херсонской. Согласно версии следствия, подозреваемый застал там свою супругу в компании знакомого. В порыве ревности он схватил нож и нанес несколько ударов мужчине в область туловища, что привело к его мгновенной смерти.

В настоящее время на месте происшествия работали следователи и криминалисты. Они выполнили осмотр и проводят комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента. Дело расследуется по статье УК РФ «Убийство».