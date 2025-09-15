Премиальный Bentley в Петербурге предлагают за 2 млн рублей

Автомобиль Bentley Continental Flying Spur в модификации Speed выставлен на продажу в Санкт-Петербурге за два миллиона рублей.

На одной из платформ по продаже автомобилей в Петербурге появилось объявление о продаже редкого автомобиля Bentley Continental Flying Spur 2008 года в модификации Speed. Продавец оценил автомобиль в 2 миллиона рублей, что сопоставимо со стоимостью нового автомобиля бюджетного класса.

Данный экземпляр оснащен шестилитровым двигателем W12 BiTurbo мощностью 610 лошадиных сил, автоматической коробкой передач и полным приводом. Пробег автомобиля составляет 95 тысяч километров. Состояние машины характеризуется как хорошее: сохранена оригинальная отделка салоном натуральной кожей и деревянными вставками, отсутствуют факты дорожно-транспортных происшествий. Однако продавец рассказал о наличии незначительных недостатков, включая царапины на бампере и необходимость диагностики подвески и электронных систем, сообщает 110km.ru.

Отметим, что аналогичные автомобили на европейском рынке оцениваются как минимум в два раза дороже. Потенциальному покупателю следует учитывать повышенные расходы на содержание, включая транспортный налог в размере 91,5 тысячи рублей ежегодно, дорогостоящее обслуживание и повышенную стоимость страховки. Подобные автомобили обычно приобретаются коллекционерами и энтузиастами премиальных марок.