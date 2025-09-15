Пулково подтвердил статус второго по загруженности аэропорта России

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге сохранил второе место в России по пассажиропотоку по итогам летнего сезона. За три месяца воздушная гавань обслужила 6,5 миллиона пассажиров.

В период с июня по август 2025 года пассажиропоток аэропорта Пулково составил 6,5 миллиона человек. Это позволило воздушной гавани Северной столицы сохранить вторую позицию в рейтинге самых загруженных аэропортов страны.

Внутренние авиаперевозки остались приоритетным направлением для пассажиров, составив пять миллионов человек. Наиболее востребованными маршрутами в пределах России стали рейсы в Москву, Калининград, Сочи, Казань и Екатеринбург. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

Объем международных перевозок достиг 1,5 миллиона пассажиров. В числе самых популярных зарубежных направлений оказались Стамбул, Анталья, Минск, Дубай и Ереван.