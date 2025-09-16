Жена Диброва ответила на обвинения в разводе миллиардера Романа Товстика

Полина Диброва прокомментировала слухи о своем участии в разводе миллиардера Романа Товстика и отвергла обвинения в использовании «зелья». По ее словам, решение о расставании было принято независимо от ее присутствия.

В интервью для Fimetime TV с Лаурой Джугелией Полина Диброва обсудила несколько личных тем. Она рассказала, что ей было известно о прошлом ее бывшего супруга Дмитрия Диброва, который признавал свое участие в свингерском движении. Полина отметила, что приняла это как часть его биографии. По ее словам, в их совместной жизни таких практик не было, а Дмитрий стремился к созданию традиционного брака.

Диброва опровергла слухи о применении каких-либо средств воздействия на миллиардера Романа Товстика. Она сомневается в возможности повлиять на решения взрослого человека, который руководит крупной компанией и принимает осознанные решения. По ее словам, развод в семье Товстиков произошел бы независимо от ее участия.

Также Диброва подчеркнула, что не считает бывшую супругу Товстика своей противницей и желает ей счастья. При этом она призналась, что испытывает давление из-за негативных публикаций и обеспокоена возможным влиянием на свой бизнес-проект — детский клуб.

Диброва добавила, что как мать троих детей рассчитывает в первую очередь на собственные силы, несмотря на сохраняющиеся добрые отношения с бывшим мужем.