Киркоров выступил за изучение песен Кобзона и Магомаева в школах

Народный артист России Филипп Киркоров предложил включить произведения советских эстрадных исполнителей в школьную программу по музыке.

По его мнению, творчество Иосифа Кобзона, Льва Лещенко и Муслима Магомаева обладает высокой художественной ценностью и заслуживает изучения.

Как сообщает ТАСС, певец также отметил творчество Эдиты Пьехи и Валерия Леонтьева, на которых он сам учился в начале карьеры. Киркоров охарактеризовал их искусство как глубокое и настоящее, подчеркнув, что песни Кобзона о любви к Родине отличаются особой искренностью.

Артист добавил, что в школьную программу стоило бы включить и творчество Аллы Пугачевой, поскольку оно представляет собой целую эпоху в отечественной культуре. Также он упомянул композитора Игоря Крутого как достойного представителя современного музыкального искусства.