Волховское предприятие оштрафовано за нарушения в обращении с отходами

В Ленинградской области по результатам личного приема заместителя Северо-Западного транспортного прокурора Павла Масонова устранены нарушения в сфере обработки отходов. Жительница региона пожаловалась на неправильную эксплуатацию промывочно-пропарочной станции в Волхове.

Проверка установила, что на территории компании «Экосервис» металлические трубы и мешки с песком, содержащим нефтепродукты, хранились прямо на открытом грунте. По данным пресс-службы Северо-Западной транспортной прокуратуры, после вмешательства надзорных органов генеральный директор предприятия был оштрафован на 10 тысяч рублей, а все отходы переместили на специальную площадку с бетонным покрытием.

Ранее транспортная прокуратура уже добилась исправления нарушений на вагоноремонтном заводе «Волховстрой». В ходе инспекции выявили несоблюдение технологических требований к ремонту вагонов, неправильное хранение готовой продукции и нарушения в ведении документооборота, после чего виновные сотрудники понесли дисциплинарную ответственность.