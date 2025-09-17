После обрушения потолка в выборгском вузе прокуратура начала проверку 

Выборгская городская прокуратура начала проверку по факту частичного обрушения штукатурного слоя потолка в вузе.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Ленинградской области, инцидент произошел в филиале ЛГУ имени А. С. Пушкина в Выборге.

По поручению прокурора региона Сергея Жуковского сотрудники Выборгской городской прокуратуры устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. В рамках проверки будет дана оценка соблюдения требований законодательства о безопасности образовательных учреждений и норм эксплуатации зданий.

По итогам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, отметили в ведомстве. Как отметили в пресс-службе Прокуратуры Ленинградской области, они будут направлены на устранение выявленных нарушений и привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности.