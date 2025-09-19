В Петербурге стартует кампания по дополнительной вакцинации против краснухи

С октября в Санкт-Петербурге начнется кампания по дополнительной иммунизации против краснухи.

Специалисты Роспотребнадзора сообщили о начале мероприятий по подчищающей иммунизации против краснухи с 1 октября 2025 года. Акция будет проводиться в соответствии с общефедеральными планами по профилактике инфекционных заболеваний.

Кампания по вакцинации направлена на охват групп населения, которые ранее не были привиты или не перенесли заболевание. В первую очередь вакцинируют детей, которые не получили полный курс профилактических прививок согласно национальному календарю. Также прививки делают беременным женщинам, у которых нет документального подтверждения о наличии прививок или перенесенном заболевании, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Медицинские специалисты поясняют, что краснуха — это острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Для беременных женщин эта инфекция особенно опасна, поскольку может вызвать серьезные нарушения развития плода, включая врожденные пороки сердца и нарушения слуха.

Главной целью мероприятий является создание устойчивого коллективного иммунитета и предотвращение возможных вспышек заболевания. Кроме того, вакцинация рекомендована лицам, имевшим контакт с инфицированными в эпидемиологических очагах.