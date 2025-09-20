Главе СК предоставят материалы дела о групповом нападении в Петербурге

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат об обстоятельствах нападения группы лиц на мужчину в Санкт-Петербурге.
Информация о противоправных действиях стала доступна после публикации в социальных сетях видеозаписи, на которой было зафиксировано нападение.
На основании произошедшего инцидента правоохранители возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу направило в надзорный орган ходатайство о передаче материалов данного уголовного дела в свое производство.
Председатель ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Павлу Выменцу предоставить отчет об обстоятельствах инцидента, а также о результатах рассмотрения ходатайства надзорным органом.