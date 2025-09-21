На фестивале «мотоГТО» в Петербурге пресекли более чем 60 нарушений

В Санкт-Петербурге 20 сентября прошел фестиваль «мотоГТО», посвященный закрытию мотосезона 2025 года.

По информации пресс-службы Управления ГАИ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мероприятие собрало более чем 1.5 тысячи водителей мототехники и 5 тысяч зрителей.

Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивали безопасность и общественный порядок во время события. Особое внимание уделялось проверке соблюдения Правил дорожного движения, наличия регистрационных документов, водительских удостоверений, а также использованию мотошлемов и защитной экипировки.

В ходе мероприятия было выявлено более чем 60 нарушений ПДД. Среди них управление незарегистрированной техникой, отсутствие документов, неисправности транспортных средств, управление без мотошлемов, отсутствие права управления и нарушения правил перевозки пассажиров.