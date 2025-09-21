В Тосно задержали жену раненого мужчины после его визита в больницу

Житель Тосно с серьезными повреждениями обратился за медицинской помощью, что привело к возбуждению уголовного дела.

Как сообщает 47news, 48-летний мужчина прибыл в местную больницу около 7:30 утра 20 сентября. Врачи диагностировали у него ранения грудной клетки и бедра, а также повреждение легкого, при этом пациент находился в удовлетворительном состоянии.

Известно, что 38-летняя супруга пострадавшего утверждала, что травмы были нанесены им самим по неосторожности. На месте происшествия правоохранители изъяли нож с пластиковой ручкой и тельняшку. Несмотря на объяснения женщины, ее задержали по подозрению в причастности к инциденту.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Отмечается, что пострадавший ранее уже привлекался к уголовной ответственности — в 2002 году его осудили за грабеж, а два десятилетия спустя он фигурировал в деле о крупной краже, которое впоследствии было прекращено.