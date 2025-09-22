В Петербурге возбудили дело о покушении на убийство на Невском проспекте

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу, инцидент произошел вечером 21 сентября на Невском проспекте.

По предварительным данным, 40-летний подозреваемый в ходе конфликта столкнул мужчину с ограждения подземного пешеходного перехода. Потерпевший упал с трехметровой высоты на асфальт и получил травму головы. Преступный умысел не был доведен до конца благодаря вмешательству очевидцев и своевременно оказанной медицинской помощи.

Подозреваемый задержан, следователи решают вопрос об избрании меры пресечения. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Дело возбуждено по статье «Покушение на убийство» Уголовного кодекса Российской Федерации.