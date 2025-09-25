Сотрудник РЖД в Петербурге предстанет перед судом по делу о взятках

В Санкт-Петербурге направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности начальника сектора механизации Октябрьской дирекции по энергообеспечению.

Фигуранту инкриминируется получение взяток в крупном размере на протяжении двух с половиной лет. По данным пресс-службы Северо-Западной транспортной прокуратуры, обвинительное заключение утвердил исполняющий обязанности транспортного прокурора Роман Доценко.

Следствие установило, что с апреля 2022 по ноябрь 2024 года обвиняемый систематически получал денежные средства от представителей коммерческих структур. Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 1,4 млн рублей.

Преступная схема заключалась в ускоренном подписании актов выполненных работ по ремонту специального самоходного подвижного состава. Материалы уголовного дела переданы в Василеостровский районный суд Северной столицы для рассмотрения по существу. Санкции соответствующих статей Уголовного кодекса предусматривают значительные сроки лишения свободы за подобные преступления.