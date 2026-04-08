В Петербурге приняли закон о системной борьбе с борщевиком

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли закон о системной борьбе с борщевиком и другими опасными инвазивными растениями. Документ наделяет городское правительство полномочиями формировать региональный перечень таких видов.

Парламентарии утвердили закон, который закрепляет системный подход к противодействию распространению борщевика и иных опасных растений на территории Северной столицы.

Городское правительство будет наделено полномочиями по созданию регионального перечня опасных видов инвазивных растений. В отношении каждого вида из этого списка предстоит принимать меры по выявлению, уничтожению и предотвращению дальнейшего распространения. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Петербурга.

В ЗакСе добавили, что такой подход даст возможность точнее планировать количество необходимых мероприятий, а также рассчитывать объем бюджетных средств на их проведение при подготовке городского бюджета.