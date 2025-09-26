Петербуржцам рассказали, как защитить себя от некачественных товаров

Потребители могут самостоятельно проверять подлинность и безопасность товаров в магазинах и на маркетплейсах, используя несколько эффективных способов.

Как сообщает издание «Вечерний Санкт-Петербург», объем нелегального оборота продукции в России достигает 5 трлн рублей, что составляет около 10% от всего розничного товарооборота. Наиболее рискованными категориями остаются товары повседневного спроса, а также БАДы и средства для защиты растений.

Эффективным инструментом против контрафакта стала система цифровой маркировки «Честный знак». По данным международной ассоциации «Антиконтрафакт», ее внедрение уже привело к значительным результатам: нелегальный оборот шин сократился вдвое, а парфюмерии — в пять раз. Покупатель может проверить маркировку через одноименное приложение, сверить данные на этикетке, а также изучить документы продавца на сайте ФНС.

Крупные маркетплейсы также внедряют дополнительные механизмы защиты. На Wildberries и Ozon появились специальные пометки — «Оригинал» и «Документы проверены», которые помогают идентифицировать добросовестных продавцов. Юристы рекомендуют всегда проверять сертификаты соответствия или декларации о соответствии на сайте Росаккредитации, чтобы минимизировать риски приобретения фальсификата.