Скончался режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян

Телеведущий и режиссер Тигран Кеосаян умер, не выйдя из коматозного состояния, в котором находился несколько месяцев.

О кончине супруга сообщила журналистка Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале. Предварительной причиной смерти названа острая сердечная недостаточность.

Новость о серьезных проблемах со здоровьем Кеосаяна стала известна в начале января 2025 года, когда Симоньян сообщила о случившейся у мужа клинической смерти с последующим переходом в кому. На протяжении всего периода лечения супруга находилась рядом с ним в медицинском учреждении. В своих обращениях она отмечала наличие у Кеосаяна длительных проблем с сердечно-сосудистой системой.

Пара состояла в отношениях с 2012 года. В опубликованном обращении Маргарита Симоньян упомянула, что мать Тиграна Кеосаяна, ранее потерявшая старшего сына, продолжала надеяться на положительный исход лечения. Несмотря на усилия врачей, стабилизировать состояние пациента не удалось.