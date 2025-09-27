Автор песен «Любэ» раскритиковал отсутствие искренности в современной музыке

Поэт-песенник Александр Шаганов заявил о недостатке глубокой лирики в современмуной российской музыке.

По словам автора текстов музыкальной группы «Любэ», стране необходимы новые авторы, способные создавать произведения с глубоким содержанием.

Шаганов отметил, что современные песни часто имеют короткий жизненный цикл, ограничиваясь одним-двумя месяцами популярности, после чего их забывают. Поэт связал эту тенденцию с недостатком искренности и исповедальности, которые отличали произведения прежних лет. По его мнению, многим современным авторам не хватает «творческой мускулатуры» — образности, ритмики и качественной рифмы.

Также поэт подчеркнул важность обучения и ориентации молодых поэтов-песенников для продолжения традиций отечественной музыки.

Напомним, что Александр Шаганов является создателем текстов для нескольких сотен песен, включая такие композиции как «Комбат», «Атас!», «Владимирская Русь» и многие другие. Большинство его произведений вошли в репертуар групп «Любэ» и «Иванушки International».