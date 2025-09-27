Американский рэпер Xzibit выступит в Москве и Петербурге в декабре

Исполнитель Xzibit сообщил о планах проведения концертов в России в рамках международного тура Kingmaker Album Tour. По словам рэпера, выступления запланированы на декабрь 2025 года в Москве и Санкт-Петербурге.

Программа концертов будет включать композиции из нового альбома Kingmaker, который музыкант охарактеризовал как одну из своих наиболее сильных работ. В записи пластинки приняли участие Dr. Dre, Redman, Ice Cube и Ty Dolla $ign. Сам Xzibit отметил, что альбом отражает ключевые события его творческой биографии.

По информации на официальном сайте артиста, московский концерт состоится 3 декабря на площадке VK Stadium, а выступление в Северной столице пройдет 4 декабря в клубе А2. Продолжительность шоу составит до двух часов.

Отметим, что 27 сентября 2025 года Xzibit выступит в качестве хедлайнера фестиваля «Уличный драйв» на территории спортивного комплекса «Лужники».