Новая железнодорожная ветка Ленобласти увеличит перевозки из Беларуси

Дмитрий Григорьев
Фото: abn.agency

Новая железнодорожная линия в Ленинградской области получила предварительное одобрение правительства, что позволит увеличить объемы перевозки грузов из Беларуси. 

Соответствующее заявление сделал губернатор региона Александр Дрозденко. Как сообщает allnw.ru, проект предусматривает создание маршрута Псков – Гдов – Сланцы с дальнейшим выходом на портовые комплексы в Усть-Луге. Реализация данного направления обусловлена стабильным ростом грузопотока из белорусского направления, который демонстрирует устойчивую положительную динамику.

Развитие железнодорожной инфраструктуры улучшит логистические возможности Ленинградской области и усилит ее роль в товарообороте между двумя странами. Новая ветка обеспечит более эффективную доставку белорусских товаров к морским портам региона.

