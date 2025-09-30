Новая железнодорожная ветка Ленобласти увеличит перевозки из Беларуси

Новая железнодорожная линия в Ленинградской области получила предварительное одобрение правительства, что позволит увеличить объемы перевозки грузов из Беларуси.

Соответствующее заявление сделал губернатор региона Александр Дрозденко. Как сообщает allnw.ru, проект предусматривает создание маршрута Псков – Гдов – Сланцы с дальнейшим выходом на портовые комплексы в Усть-Луге. Реализация данного направления обусловлена стабильным ростом грузопотока из белорусского направления, который демонстрирует устойчивую положительную динамику.

Развитие железнодорожной инфраструктуры улучшит логистические возможности Ленинградской области и усилит ее роль в товарообороте между двумя странами. Новая ветка обеспечит более эффективную доставку белорусских товаров к морским портам региона.