Управляющую организацию «Амарант» проверят после жалоб жильцов

Выборгская городская прокуратура начала проверку деятельности управляющей компании «Амарант» из-за ненадлежащего содержания многоквартирного дома.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Ленинградской области, основанием для контрольных мероприятий стали многочисленные обращения собственников квартир в одном из домов на Ленинградском шоссе. Жильцы сообщали о невыносимых условиях проживания и бездействии управляющей организации.

В ходе прокурорской проверки будут изучены все обстоятельства, указанные в жалобах граждан. Особое внимание уделят аварийному состоянию общего имущества, наличию угрозы безопасности жильцов, системным перебоям в предоставлении коммунальных услуг. Также проверят факты бездействия со стороны управляющей компании.

По итогам мероприятий при подтверждении нарушений прокуратура примет исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Дополнительно будет проанализирована законность и обоснованность установленных тарифов на услуги управления с учетом их несоответствия качеству предоставляемых услуг.