Прокуратура выявила нарушения в зоне реки Волковки

Прокуратура Фрунзенского района пресекает нарушения природоохранного законодательства в водоохранной зоне реки Волковки.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Санкт-Петербурга, ведомство совместно с Комитетом по природопользованию и районной администрацией организовало проверку 30 организаций, работающих на этой территории.

В ходе выездных мероприятий были обнаружены многочисленные противозаконные действия. На прибрежной полосе осуществлялась запрещенная деятельность, размещались автозаправочные станции и автомойки, а также была обустроена длительная стоянка автомобилей на грунтовом покрытии. Дополнительно зафиксированы случаи складирования отходов, приведшие к загрязнению почвы и воды.

Для ликвидации нарушений прокурор района направил руководителям компаний соответствующие представления. По данным пресс-службы Прокуратуры Санкт-Петербурга, документы находятся в стадии рассмотрения. Одновременно в суд поданы исковые заявления с требованием запретить осуществление деятельности в пределах водоохранной зоны. Работа по фактическому исправлению ситуации остается на контроле надзорного ведомства.