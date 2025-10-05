Полицейские установили личность хозяина гранаты на Пискаревском проспекте

Сотрудники полиции установили владельца гранаты в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

Граната Ф1 была обнаружена в мусорном контейнере на Пискаревском проспекте 2 октября. Боеприпас был изъят специалистами и перемещен на специальный полигон для уничтожения.

Сотрудники уголовного розыска задержали 45-летнего водителя коммерческой организации. По предварительной информации, мужчина приобрел взрывное устройство в 2014 году в другом регионе, а при проведении уборки в квартире родственники случайно избавились от предмета вместе с бытовыми отходами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Было возбуждено уголовное дело за незаконные приобретение или передачу взрывных устройств. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.