Турецкие авиалинии задержали рейс из Антальи в Петербург

Почти все утренние рейсы Turkish Airlines из Антальи в российские города вылетели по расписанию. Однако исключением стал один рейс в Санкт-Петербург.

Сообщается, что он задержан до 13:25 по местному времени. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло международного аэропорта Антальи. Так, из восьми запланированных на утро рейсов задержке подвергся лишь один, следующий в Северную столицу.

Шесть рейсов в Москву должны вылететь в вечернее время с 19:00 до 22:00 по московскому времени. Еще четыре рейса в Петербург запланированы на период с 19:15 до 20:30.

Представители аэропорта ранее пояснили, что получили уведомление о периодическом ухудшении погодных условий. Все рейсы в среду выполняются с учетом текущей метеорологической обстановки. Отметим, что информации о переносе или отмене вечерних вылетов пока не поступало.