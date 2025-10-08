Герцогиня Меган поддерживает подругу после смерти ребенка

Подруга герцогини Меган рассказала о поддержке, которую она получила после тяжелой утраты.

По данным The Mirror, Келли МакКи Зейфен, близкая подруга герцогини, сообщила о смерти своего девятилетнего сына Джорджа в 2022 году. Мальчик скончался от коронавируса и вирусного менингита.

Келли отметила, что Меган оставалась с ней все это трудное время, проявляя заботу и внимание. Их дружба длится почти 20 лет, начиная со времен первого брака герцогини. Подруга охарактеризовала Меган как прекрасного и отзывчивого человека.

Герцогиня и принц Гарри продолжают поддерживать благотворительные проекты Келли, посвященные памяти мальчика. Они регулярно посещают мероприятия в честь Джорджа. Сама Келли описывает пережитое горе как невероятно тяжелое испытание, изменившее ее жизнь.