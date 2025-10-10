Депутаты предлагают расширить функционал парковочного приложения в Петербурге

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга рассматривают возможность изменения мобильного приложения для платных парковок. Корректировки позволят водителям исправлять ошибки при оформлении парковочных сессий.

Депутат ЗакСа Ольга Штанникова сообщила о проработке вопроса корректировки правил пользования платными парковками, ограниченных функционалом мобильного приложения, пишет «Деловой Петербург». По ее словам, данный вопрос находится на рассмотрении в Комитете по транспорту Северной столицы. Именно там проводится внутреннее согласование проекта изменений перед направлением документа в другие органы исполнительной власти.

В ходе презентации мобильного приложения для платных парковок депутатам выяснилось, что в нем отсутствует ряд ключевых функций. В частности, нельзя исправить ошибку, доплатить за истекшее время или изменить момент начала парковки. Депутат Александр Шишлов дополнил, что технические сбои при оформлении парковки, включая проблемы с геолокацией, приводят к массовому обжалованию и последующей отмене штрафов.

Шишлов также обратил внимание на различия между петербургским приложением, имеющим рейтинг 1,3 в AppStore, и московским аналогом «Парковки России» с оценкой 4,7, где предусмотрена возможность корректировки парковочной сессии.

Ответ вице-губернатора Кирилла Полякова о невозможности изменений в порядке оплаты из-за «особого статуса» Москвы не устроил законодателей. В результате был направлен официальный запрос в профильный комитет для решения этого вопроса.

Параллельно с дискуссией о качестве приложения, с 13 октября в Петербурге вводится новая тарифная сетка. Парковочные зоны разделят на четыре категории в зависимости от загрузки (меньше 50% до 85%). В самых перегруженных зонах стоимость часа парковки достигнет 360 рублей.

Кроме того, городские власти планируют расширить зоны платной парковки. Помимо четырех центральных районов, она появится в деловых кластерах у Финляндского вокзала, на Черной речке и на Московском проспекте за Обводным каналом.