Гендиректора «Зенит-Групп» арестовали за взятку в 1 млн рублей

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал гендиректора ООО «Зенит-Групп» Владимира Федотова по подозрению в даче взятки в крупном размере. Подозреваемый будет содержаться под стражей до 9 декабря.

По версии следствия, глава администрации Лужского муниципального района Юрий Намлиев обратился к Федотову с предложением о взятке в обмен на покровительство при заключении муниципальных контрактов. На момент обращения компания Федотова выполняла четыре контракта с администрацией на общую сумму свыше 45 миллионов рублей.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербург, 19 августа 2024 года Федотов перевел 1 миллион рублей на счет индивидуального предпринимателя. Впоследствии эти средства были частично использованы для оплаты мебели и дизайн-проекта для Намлиева, а 350 тысяч рублей были выданы наличными и лично переданы главе администрации.

Федотов был задержан 10 октября. Защита ходатайствовала о более мягкой мере пресечения, но суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте.