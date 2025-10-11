Актер Денис Семенов умер от рака печени в возрасте 46 лет

Российский актер Денис Семенов скончался 10 октября в возрасте 46 лет. Причиной смерти стал рак печени.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на актрису Марину Серегину. Дата и место прощания с артистом станут известны позднее. Денис Семенов родился 27 апреля 1979 года. В 2014 году он окончил театральный факультет Балтийского института. С 2008 года служил актером Театра драматических импровизаций.

Среди наиболее известных работ актера — роли в сериалах «Невский», «Шеф», «Дом с ментами» и «Филин». Семенов оставил заметный след в российском театре и кинематографе, несмотря на относительно короткую творческую карьеру.