Суд арестовал лжесотрудника Роскомнадзора на два месяца

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для мужчины, обвиняемого в мошенничестве. Подсудимый будет содержаться в СИЗО до 9 декабря.

Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города. По версии следствия, в период с 19 сентября по 11 октября 2025 года обвиняемый, представившись сотрудником Роскомнадзора, убедил 79-летнюю пенсионерку передать курьеру 317 135 рублей. Мошенник объяснил необходимость передачи денежных средств защитой от действий аферистов.

Следствие установило, что преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору. Подозреваемого задержали 11 октября, в тот же день ему было предъявлено официальное обвинение.

На судебном заседании подсудимый просил избрать более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста, однако суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.