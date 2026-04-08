Актер Слава Копейкин оценил шансы выхода второго сезона сериала «Слова пацана»

Актер из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Слава Копейкин прокомментировал слухи о втором сезоне проекта. Артист назвал провокационный пост режиссера намеком на продолжение.

После публикации в социальных сетях режиссера Жоры Крыжовникова изображения с кровавой цифрой два на черном фоне в сети активизировались обсуждения возможного продолжения сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Режиссер отметил в посте актеров первого сезона. После этого многие восприняли как намек на разработку второго сезона. Официальных заявлений от создателей проекта не поступало.

Актер признался, что не знает точно, будет ли продолжение. По его словам, он в курсе не больше зрителей и не может ответить ни да, ни нет. Копейкин в интервью Мадонне Мур отметил, что пост режиссера оставляет вопросы, так как никто из создателей ничего прямо не говорил.

Копейкин предположил, что некоторые восприняли публикацию как шутку в честь дня рождения постановщика, но сам сомневается, что режиссер стал бы так жестоко шутить над своей работой и зрителями. Актер заявил, что верит в продолжение проекта.

Напомним, что первый сезон сериала вышел в ноябре 2023 года. Проект основан на книге Роберта Гараева о подростковых группировках Татарстана конца 1980-х и получил несколько наград, включая ТЭФИ и премию «Белый слон».