Умерла актриса Александринского театра Елизавета Волгина

Актриса Александринского театра Елизавета Волгина скончалась 12 октября на 89-м году жизни.

Об этом сообщила пресс-служба театра. Свыше полувека творческая судьба Волгиной была связана с Александринским театром. Она окончила Ленинградский театральный институт в 1961 году и сразу была принята в труппу. Ее дебютной ролью стала Ксана в спектакле «По московскому времени».

За годы служения театру актриса создала около 60 сценических образов в произведениях современного и классического репертуара. Среди ее знаковых работ — роли в спектаклях «Друзья и годы», «Платон Кречет», «Скандальное происшествие» и «Последняя жертва». Волгина оставила значительное творческое наследие в истории российского театрального искусства.