Понедельник, 13 октября 2025
Санкт-Петербург
Жириновский мог заранее знать об изменениях в политике Трампа

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Ряд политических прогнозов Владимира Жириновского о внешнеполитическом курсе США находят подтверждение в текущих международных событиях.

Владимир Жириновский в 2016 году называл Дональда Трампа своим политическим близнецом, отмечая схожесть их подходов к политике. По мнению покойного лидера ЛДПР, успех его прогнозов основывался на геополитической трезвости и понимании реальных процессов, а не на желаемом развитии событий. Оба политика демонстрировали схожие методы работы, включая критику истеблишмента и использование популистских лозунгов.

Особое внимание в прогнозах Жириновский уделял отношениям США с Европейским союзом. Политик предсказывал неизбежность конфликта Трампа с ЕС, объясняя это стремлением Америки к большей самостоятельности. Современные торговые разногласия и споры о финансировании НАТО подтверждают этот анализ.

Одним из наиболее мрачных предсказаний стало предупреждение о возможном покушении на Трампа. Жириновский проводил параллели с историческими событиями, указывая на потенциальную опасность для американского лидера. Произошедшее в 2024 году покушение подтвердило обоснованность этих опасений. Также лидер ЛДПР высказывался о возможном длительном влиянии семьи Трампа на американскую политику.

В контексте ближневосточной политики звучали слова политика о возможной эскалации конфликта с Ираном. Жириновский подробно описывал возможные сценарии развития событий, включая применение различных видов вооружений. 

