Капремонт трассы к Маслову находится на финальной стадии

В Ленинградской области завершается капитальный ремонт автомобильной магистрали к поселку Маслово. Подрядчики приступили к финальному этапу обустройства дорожной инфраструктуры.

Специалисты работают на участке трассы «Завод имени Свердлова – Маслово», общая протяженность которого составляет 6,3 километра. На сегодняшний день подрядная организация выполнила ключевые этапы по замене дорожного покрытия. Рабочие завершили укладку двух слоев нового асфальтобетонного покрытия, сообщает allnw.ru.

В настоящее время активность сосредоточена на приведении в порядок сопутствующей инфраструктуры: проводится ремонт остановочных павильонов, укрепляются обочины, осуществляется монтаж барьерных ограждений и размещение необходимых дорожных знаков.

