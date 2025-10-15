Немецкие АЗС обновляют расценки до 50 раз за день

В Германии стоимость автомобильного топлива на заправках может корректироваться десятки раз на протяжении суток.

Как сообщает портал 110km.ru, в среднем по стране это происходит около 20 раз за день, а на отдельных станциях — свыше 40 обновлений. Данный процесс является результатом работы автоматических алгоритмов динамического ценообразования.

Эти алгоритмы учитывают множество факторов, включая цены ближайших конкурентов, уровень спроса и время дня.

Наибольшие расценки традиционно фиксируются в утренние часы, примерно с семи до восьми утра. Самые низкие цены обычно устанавливаются вечером, однако из-за высокой частоты изменений поймать их становится сложно.

В связи с сложившейся ситуацией земля Баден-Вюртемберг предложила ограничить частоту повышения цен до одного раза в сутки. При этом снижать стоимость разрешалось бы без ограничений.

Немецкий автомобильный клуб ADAC скептически относится к данной инициативе, считая частые изменения признаком активной конкурентной борьбы. Окончательное решение по этому вопросу будет рассмотрено 17 октября.