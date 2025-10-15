ФАС начала проверку рекламы Сбербанка в самолетах

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении звуковой рекламы ПАО «Сбербанк», которая транслировалась на бортах воздушных судов авиакомпании «Победа».

По информации издания «Москва.ру», проверка касается рекламной кампании, проводившейся с 29 декабря 2024 года по 27 января 2025 года на 31 рейсе по направлению Москва (Внуково) — Сочи.

Во время полетов пассажирам предлагалось прослушать 24-секундное сообщение, в котором банк рекламировал возможность оформления вклада, упоминая при этом вид на гору Эльбрус. Согласно действующему законодательству, звуковая реклама не может распространяться с использованием транспортных средств, что, по версии ФАС, и было нарушено в данном случае.

Рассмотрение дела под номером 08/05/20-99/2025 назначено на 30 октября 2025 года на 15:00 по московскому времени и пройдет в столичном офисе службы. До 27 октября обе стороны — рекламодатель ИП Ирина Рогова и распространитель ООО «Авиакомпания Победа» — должны предоставить в ФАС все необходимые документы и письменные пояснения.