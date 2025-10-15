Меган Маркл сравнила свой контракт с Netflix с парой Барака и Мишель Обамы

Герцогиня Сассекская Меган Маркл прокомментировала новое соглашение с Netflix, сравнив его с контрактом Барака и Мишель Обамы.

Как сообщает The Mirror, она выступила на ежегодном саммите Fortune для влиятельных женщин в Вашингтоне, где рассказала о будущем своего проекта «С любовью, Меган».

Маркл объяснила, что их новое многолетнее соглашение о приоритетном рассмотрении проектов предоставляет больше гибкости в производстве контента. Она также выразила благодарность за партнерство, которое поддерживает развитие ее бренда As Ever, выпускающего кулинарные наборы и джемы.

Отвечая на вопрос о третьем сезоне шоу, герцогиня дала уклончивый ответ, сосредоточившись вместо этого на предстоящем праздничном спецвыпуске. При этом эксперт по связям с общественностью Марк Борковски ранее охарактеризовал новое соглашение как менее выгодное по сравнению с предыдущим.