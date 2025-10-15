В Петербурге занизили бордюрный камень по 106 адресам

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга подвел итоги работы по повышению доступности городской среды для маломобильных групп населения.

Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, на заседании рабочей группы были рассмотрены результаты за третий квартал 2025 года. Особое внимание было уделено адаптации транспортной инфраструктуры для незрячих и слабовидящих граждан.

Заместитель председателя Комитета Дмитрий Ваньчков подробно рассказал о достигнутых показателях. Он отметил, что в отчетном периоде было обустроено 62 новых занижения бордюрного камня, а с начала года такие работы выполнены на 106 объектах. Также создано 11 дополнительных парковочных мест для инвалидов в Адмиралтейском и Петроградском районах.

Дмитрий Ваньчков подчеркнул, что всего с января введено 23 специализированных машино-места. По его словам, на новых трамваях реализована интеграция с системой «Говорящий город», позволяющая дистанционно активировать выдвижные аппарели. Заместитель председателя Комитета также добавил, что обратная связь от жителей подтверждает повышение комфортности передвижения по городу.