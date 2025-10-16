Депутаты предлагают расширить список опасных пород собак

В Российской Федерации рассматривается возможность расширения перечня потенциально опасных пород собак.

Как сообщает «Известия» со ссылкой на депутата Госдумы Александра Спиридонова, межфракционная группа по обращению с бездомными животными разработала соответствующие предложения. Парламентарий отметил, что обсуждается два подхода к расширению действующего списка.

Первый вариант предполагает непосредственное дополнение правительственного перечня, который сейчас включает только 12 редких пород. Второй подход предлагает учитывать всех собак из существующего списка плюс животных с высотой в холке более чем 30-40 сантиметров. Среди возможных новых пород называются ротвейлеры, алабаи и немецкие овчарки.

Инициатива направлена на усиление мер безопасности населения. Напомним, что в конце сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект, ограничивающий выгул опасных пород несовершеннолетними и нетрезвыми лицами. Окончательный перечень будет сформирован по результатам дальнейших обсуждений.