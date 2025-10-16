Степашин рассказал о любви Путина к чтению книг

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин рассказал о литературных предпочтениях президента Владимира Путина.

Как сообщает РИА Новости, выступая на московской конференции, президент Российского книжного союза отметил, что глава государства много читает и любит книги. Эти сведения Степашин знает не понаслышке, а из личного общения.

Также экс-премьер подчеркнул важность учреждения в стране государственной литературной премии «Слово». Инициаторами этой награды выступили Союз писателей РФ и Российский книжный союз. Проект получил активную поддержку со стороны администрации президента и лично Владимира Путина.

Степашин занимает пост президента Российского книжного союза, который является одной из ключевых организаций в литературной сфере. Его комментарии прозвучали в рамках профессиональной конференции, посвященной развитию книгоиздания в России и поддержке литературных инициатив на государственном уровне.