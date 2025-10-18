Петербуржцы недовольны заменой зеленых зон асфальтом в центре города

Жители Санкт-Петербурга выступают против решения городских властей, которые заасфальтировали территорию на месте сгоревшего павильона в центре города

На месте сгоревшего павильона в центре Петербурга уложили асфальтовое покрытие вместо создания зеленой зоны. Об этом сообщили подписчики сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания» в социальной сети «ВКонтакте».

Как отмечают представители общественного движения, существовала возможность создания на данном участке зеленой зоны с высадкой древесных насаждений, что соответствовало историческому облику территории.

По их словам, в Ленинграде сложилась практика озеленения всех свободных пространств в центральной части города, включая участки между зданиями, образовавшиеся в период Великой Отечественной и блокады.

«Один асфальт кругом», — добавила одна из подписчиц группы. «Странно что там какой-нибудь дом умудрились не воткнуть», — подчеркнула жительница Северной столицы. «На асфальтовом покрытии можно ларьки поставить и машины», — отметил пользователь. «Отдать бы студентам для креативного осмысления», — предложил один из подписчиков сообщества.

Горожане отмечают, что современный Петербург демонстрирует тенденцию к замене зеленых насаждений асфальтными покрытиями. По мнению петербуржцев, такая тенденция негативно влияет на городскую среду.